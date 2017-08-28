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1 вересня вже близько: 7 основних нововведень для школярів та вчителів
Незабаром 1 вересня, діти знову підуть у школу, але вже за новини правилами та нововведеннями. Міністерство освіти і науки України приготувало ряд змін, а 12-річна форма навчання чекає як дітей, так і вчителів.
Ця реформа освіти передбачає, що школи отримають автономію з можливістю самостійно формувати освітні програми, навчальні плани і вибирати методики. МОН залишить за собою контроль за якістю і стандартом освіти. Управління школами буде здійснюватися на місцевому рівні.
Мukachevo.net виділило для вас ряд суттєвих основних змін які підготували для вчителів та школярів у Міністерстві:
— Тепер в школах вчителі будуть говорити оцінки лише дитині і її батькам.
Як зазначається, більше ніхто не буде навіть складати рейтинги успішності або так звані дошки пошани або ганьби. Кожен вчитель не має права оголошувати результати контрольної перед всім класом.
— Вчителі молодших класів, як і раніше, першокласникам не ставитимуть оцінки.
У першому класі роботи не оцінюються, у другому класі перший семестр, а вже 2 семестр за рішенням педагогічної ради. Також не будуть оцінюватися всі чотири роки в початковій школі такі предмети як музика, образотворче мистецтво, трудове навчання та інше.
— Вчителі будуть по-новому оцінювати дітей у початковій школи.
Тепер викладачі не будуть знижувати оцінки за неправильний відступ кількості клітинок і рядків в зошиті. Тобто, вчителі не будуть більше оцінювати каліграфію, але за ними залишиться вимога до акуратності і розбірливості письма дитини.
— Дітей будуть привчати спочатку писати олівцями.
Так, вчителі самі вирішуватимуть коли дитина зможе почати писати ручкою. При цьому, при необхідності правопис олівцем може тривати і до 3 класу. Хоча, деякі викладачі Мукачева дивуються, адже вже у садочках діти часто пишуть ручками. А згодом виникає питання, чи не звикнуть вони до можливості затерти помилку та виправити її?
— В зошитах першокласників буде заборонено робити позначки червоним чорнилом.
У школах планують відійти від червоної ручки якою завжди виправляли помилки та викладали оцінки.
— Вилучено вимоги та критерії щодо підписання зошитів.
Тепер зошити можна підписувати у довільній формі, головне, аби він виглядав охайно. Тепер вчитель сам вирішує, як оформити робочий зошит. А наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не буде впливати на зниження балу за роботу.
Канікули та свята школярі будуть проводити без домашніх завдань.
Певно, цього рішення діти чекали найбільше.
Звісно, зміни торкнуться і педагогів, тепер всім готують переатестацію на предмет їх професіоналізму. Сертифікація для вчителів буде добровільною. У разі успішної здачі, викладачам будуть платити щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу на термін дії сертифіката.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, учитель, образование, школа, 1 сентября
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