ЧТО ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ

28.08.2017 15:20

Своим очередным постановлением Кабинет министров внес изменения в Порядок назначения субсидий. Об этом стало известно журналистам zi.dn.ua На этот раз изменений много.



Первое – стал другим период, за который теперь учитываются доходы субсидируемых граждан. Еще одно существенное нововведение – вновь уменьшены, и хорошо, нормы газа, используемого гражданами, чьи жилища не оборудованы приборами учета.



При повторном обращении за субсидией учитывается не вся задолженность, а только определенная сумма. Есть изменения также в выплате компенсаций на приобретение сжиженного газа и твердого топлива.



Более подробно читайте об этом в следующем номере «Знамя Индустрии» за 30 августа и в дальнейших публикациях на нашем сайте.

Источник: http://zi.dn.ua