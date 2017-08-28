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Эксперт: Ни США, ни Россия не будут нагнетать ситуацию в Украине
Вопрос Украины в Вашингтоне и Москве актуален, но он сейчас не в приоритете, считает Бузаров
России, как и Соединенным Штатам Америки, сейчас не до Украины, и их внутренняя политика будет преобладать над внешней, поэтому не будут сейчас нагнетать ситуацию вокруг Украины. Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" эксперт-международник Андрей Бузаров.
По его словам, и США, и Россия сейчас больше вовлечены во внутренние дела своих стран.
"Я думаю, что ни США, ни Российской Федерации сейчас не выгодно каким-то образом со своей стороны нагнетать ситуацию. Я имею в виду, если мы берем США, то проводить какие-то расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц в Украине, а со стороны России, например, активизировать военную фазу на Донбассе. Сейчас все заняты своими делами: руководство США – серьезными внутриполитическими моментами, а Россия – накануне выборов (президента в 2018 году – ред.). Поэтому сейчас внутренняя политика имеет приоритет над внешней", – рассказал Бузаров.
Он отметил, что вопрос Украины в Вашингтоне и Москве актуален, но он не является сейчас приоритетным.
"Я убежден, что никто сейчас пока не заинтересован в какой-либо эскалации. Вопрос в другом, как будет развиваться ситуация в Украине, поскольку каждый скандал – не только те скандалы, которые связаны якобы с вмешательством в американские выборы, не только те скандалы, которые связаны с уже обновленной информацией по поводу Северной Кореи, а даже отстранение от участия в политике Михеила Саакашвили – все эти факторы создают негативный имидж Украине на международной арене. Хотят они этого или не хотят, инициаторы скандалов, но воттакая ситуация происходит. Это подогревает общественно-политическую ситуацию внутри Украины", – подчеркнул эксперт.
Напомним, недавно прошли переговоры лидеров стран "нормандского формата" и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Что обсуждалось и о чем удалось договориться, читайте здесь.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Украина, Россия, США, Донбасс
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