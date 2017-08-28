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"Океан Эльзы" шокировал фанатов своим заявлением

28.08.2017 07:10
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"Океан Эльзы" шокировал фанатов своим заявлением

"Океан Эльзы" уходит с большой сцены: сколько продлится творческая пауза

Украинская группа "Океан Эльзы" сообщила своим поклонникам, что отыграв три концерта, которые пройдут в сентябре, музыканты берут творческую паузу на один год. Об этом группа сообщил на своей странице в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Три последних концерты состоятся в Одессе 2 сентября, в Лиде, Беларусь – 9 сентября и в Полтаве – 16 сентября.

"Традиционный большой концерт "Океана Эльзы" в День Независимости Украины в следующем, 2018 году, состоится на крупнейшей арене страны – столичном НСК "Олимпийский". Это выступление станет первым концертом, который "Океаны" дадут после почти годовой концертной паузы", – рассказали музыканты.

Однако чем именно почти год будут заниматься участники группы и лидер "ОЕ" Святослав Вакарчук, они не уточнили.

К слову, в июне музыканты завершили полуторагодовалый "Мировой тур" в поддержку альбома "Без границ", который прошел на четырех континентах и более чем в 30 странах.



Теги: Украина, Донбасс, певец, Вакарчук, Океан Ельзи
 
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