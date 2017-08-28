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Скачок цен на газ на заправках Украины: что будет дальше
Цены на сжиженный газ будут снижаться.
Такого мнения придерживаются практически все эксперты, пишет Экономическая правда.
"Цены откатятся. Думаю, это произойдет уже в сентябре, как только трейдеры восполнят недостачу ресурса", - заверил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
"Естественно, цены не будут такими высокими. Сейчас в крупном опте газ реализуется по 14 грн за литр. На АЗС стоимость может подняться до 16 грн, это максимум", - добавил руководитель агентства ExPro Геннадий Кобаль.
Он подчеркнул, что газ не может стоить больше 1 тыс. долл за тонну, когда за границей он стоит на 40% дешевле.
По словам Кобаля, компании увидят, что в стране есть спрос, и вскоре завезут ресурс.
Но, добавил он, так как все хотят заработать, спешить никто не будет.
В то же время, директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин напоминает, что ажиотаж тоже сильно влияет на повышение цен.
"Несмотря на заверения, что отгрузки белорусского ресурса будут идти по плану, этот фактор оказывает психологическое давление на трейдеров. Влияет на цены и внешний рынок. Цены на нефть выросли до 50-55 долл за баррель и спровоцировали рост цен на сжиженный газ, произведенный в Беларуси", - отметил Сапегин.
Также эксперт рассказал, что на условиях DAF Brest цена на СУГ выросла с 300-330 долларов за тонну до 420-440 долларов за тонну.
"При таком ценовом тренде внутренний рынок не успевает вырасти за внешним, что приводит к приостановке поставок и использованию имеющихся на внутреннем рынке запасов", — объяснил Сапегин.
Еще одной причиной он назвал валюту.
"С одной стороны, гривня укрепилась по отношению к доллару, с другой — ослабла по отношению к европейской валюте. Думаю, эти две составляющие в ценообразовании сжиженного газа примерно компенсируют друг друга", — отметил эксперт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ, повышение
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