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Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
C 1 cентября компания «Киевстар» закрывает ряд старых тарифных планов для контракта. Изменения коснутся следующих тарифных планов: «Киевстар Комфорт 35», «Киевстар Безлим 35», «Свободный Киевстар 35», «Киевстар Комфорт 50», «Киевстар Безлим 50», «Киевстар Комфорт 55», «Свободный Киевстар 55», «Киевстар Комфорт 75», «Киевстар Комфорт 70», «Киевстар Безлим 70», «Киевстар Комфорт 95», «Киевстар Безлим 100», «Киевстар Комфорт 100», «Киевстар Комфорт 130», XXL, «Неограниченный Эксклюзивный», «Неограниченный Легкий +» и других, информирует еizvestia.com.
Абоненты этих планов будут автоматически переведены на новые условия, компания уже провела SMS-рассылку, уведомляющую об этом. Деньги на счету и бонусы при этом сохранятся.
Для абонентов это в большинстве случаев означает удорожание связи.
С 1 сентября компания также меняет условия плана «Абсолютный Неограниченный». Ежемесячную абонплату поднимают с 850 грн до 1100 грн, увеличивая количество МБ интернета — со 100 в день до 20 000 в месяц, и количество SMS в пакете с 2000 до 2500 в месяц.
В компании сообщили, что цель этого шага — оптимизировать архивные и устаревшие тарифные планы для улучшения обслуживания. В «Киевстар» на запрос редакции также ответили, что в указанных новых тарифах абонентам предлагается больший объем услуг: больше голосовых минут, больше мобильного интернета и SMS.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киевстар, тарифы, мобильная связь
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