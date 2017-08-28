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Украинцев осенью ждут еще одни "длинные" выходные
28.08.2017 09:17
Еще один праздник позволит сделать уикенд дольше.
Только завершились длинные выходные в честь Дня Независимости, а украинцев уже предупреждают, что следующий длинный уикенд будет уже в октябре.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на РБК-Украина.
Три дня страна будет отдыхать с 14 по 16 октября, ведь День защитников Украины выпадает на пятницу. В 2017 году украинцы отметят 11 выходных на праздничные дни.
Если на День Независимости украинцам пришлось отработать пятницу и после этого отдыхать четыре дня подряд, то 14 октября начнутся следующие "длинные" выходные – три дня (с пятницы по воскресенье), никаких отработок в этом случае не потребуется.
Теги: Донбасс, праздник, выходной, осень
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