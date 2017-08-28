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Українські мігранти стали першими в Німеччині
У Німеччині за півроку відкрили на 5% відсотків більше судових проваджень щодо людей, які незаконно працюють в країні
При цьому українці займають лідируючі позиції в рейтингу нелегального працевлаштування.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За результатами спільного центру аналізу та стратегії в питаннях нелегальної міграції (GASIM), у Німеччині відкрили понад 65 000 судових проваджень по нелегально працевлаштованим людям. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
“Незаконно трудоустроеные особи, які нелегально перебувають, походять переважно з десяти країн: України, Албанії, Сербії, В’єтнаму, Боснії і Герцеговини, Македонії, Туреччини, Косово, Молдови та Гани”, – йдеться в повідомленні.
При цьому видання не уточнює, скільки саме людей прибуло з кожної країни.
Відзначається, що зростання кількості виробництв ще не означає збільшення кількості людей, які нелегально працюють в Німеччині. Воно могло бути викликано посиленням контролю у цій сфері.
“Цифри зростають, тому що митниця здійснює більше контролю в боротьбі проти нелегального працевлаштування. Проте, з нашої точки зору, цього недостатньо”, – говорить голова відділу митниці в профспілці поліції Німеччини (GdP) Франк Букенгофер.
Нагадаємо, підприємлива сім’я китайських мігрантів викупила «вулицю багатіїв» в елітарному районі Сан-Франциско (США).
Раніше в Італії за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів за два роки було затримано близько 40 українців. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
Джерело: https://politeka.net с ссылкой на УНН
Теги: Украина, Донбасс, Германия, мигрант
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