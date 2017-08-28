«Укрзализныця» сократит объемы пассажирских перевозок

28.08.2017 16:30

22 августа правительственный комитет под председательством Степана Кубива, первого вице-премьера, рассмотрел проект финансового плана «Укрзализныци» на текущий год, где говорится также и о сокращении всех видов пассажирских перевозок. Как передает replyua.net со ссылкой на Наши гроши, о результате рассмотрения проекта пока не сообщается.



В пояснительной записке, на которую ссылается издание, говорится, что в 2017 году железнодорожным транспортом планируется перевезти 199,5 миллионов пассажиров. Это на 3,7 процентов меньше, чем цифра, упомянутая в отчетности за 2016 год. В проекте предусмотрено сокращение международных перевозок на 13,7 процентов, внутреннего сообщения – на 1.8 процентов, пригородного сообщения – на 6,9 процентов. Отмечается, что сокращение перевозок связано с тем, что пассажиры выбирают другие виды транспорта.



Однако, если перевозки сократятся, это не должно повлиять на уменьшение или увеличение тарифов на перевозку пассажиров внутри страны в этом году. Напомним, что ранее в УЗ пообещали, что до конца этого года стоимость билетов в Украине не повысится.