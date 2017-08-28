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- В 2018 году количество выходных дней в Украине сократится11:30
В 2018 году количество выходных дней в Украине сократится
В следующем году в Украине может сократиться количество праздников, а, следовательно, и выходных дней.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, вместо 11 праздничных дней в Украине может остаться лишь 9 дней. В Институте национальной памяти уже подготовили законопроект, согласно которому 8 марта и 9 мая будут оставаться праздничными днями, но при этом они станут рабочими.
«На статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся к государственным и историко-культурным», - говорится в заявлении, а также отмечается, что такое решение будет принято, поскольку государственные праздники в Украине должны способствовать восстановлению исторической памяти. Если законопроект будет принят, в Украине останутся в 2018 году 9 праздничных и выходных дней. Более того, если праздничные дни будут приходиться на субботу или воскресенье, их не будут переносить на понедельник.
В итоге в 2018 году украинцы будут отмечать Новый год (1 января), Рождество (7 января), Пасху и День Святой Троицы (приходятся на выходные), День Труда (1 мая), День памяти и примирения (8 мая), День Конституции (28 июня), День Независимости (24 августа), День защитников Украины (14 октября).
Теги: Украина, Донбасс, праздник, выходной
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