- Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации22:18
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень19:00
- Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах18:25
Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal
Влиятельное американское издание The Wall Street Journal утверждает, что министр обороны США Джеймс Мэттис разработал план и принял решение о предоставлении Украине летального оружия. Однако позиция президента Дональда Трампа, за которым остается последнее слово, пока неизвестна. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на WSJ.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал газете, что пока в Овальном кабинете не было принято никаких решений касательно выделения официальному Киеву летального оружия. Более того, сам президент не обладает информацией по этому вопросу.
В Пентагоне также нет четкой определенности, однако есть сведения, что министр обороны США Джеймс Мэттис, который недавно был с визитом в Киеве, уже разработал план предоставления Вашингтоном летального оружия для Украины.
Среди вооружений могут быть противотанковые комплексы и другие виды оружия для противостояния российско-террористическим войскам. В свою очередь, "Радио Свобода" со ссылкой на журналистов, ранее работавших в Белом доме, отмечает, что главной причиной, по которой Обама не хотел выделять Украине летальное оружие, является потенциальная эскалация конфликта на Донбассе в качестве ответа России на действия США.
К слову, ранее первый посол США в Украине Роман Попадюк заявил, что летальное оружие позволит Киеву вести переговоры с Россией и террористами с позиции силы, что явно повысит качество дипломатических дискуссий.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, Дональд Трамп
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- Американское летальное оружие уже в Украине
- Саакашвілі: Трамп не буде розмінюватися Україною для налагодження відносин з РФ
- В Пентагоне сообщили, при каком условии предоставят Украине летальное оружие
- В США назвали лучший способ, как Украине противостоять РФ
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ15:58
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации22:18
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов20:05
- НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ19:48
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- Як доглядати за темним волоссям?16:05
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Почему нельзя пить воду на ночь