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И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела
Смотрителям Херсонесского маяка надо выселиться из своих домов согласно приказу Минобороны РФ. Копию приказа в своем "ЖЖ" разместил блогер Юрий Югансон, сообщает "Диалог. UA".
Маяк на мысе Херсонес появился 200 лет назад, тогда смотрителям построили небольшой дом, но вопросами жизнеобеспечения они занимались сами. Со временем здесь появились новые дома, потом построили котельную, водоочистную станцию, начали возникать и другие служебные постройки. Люди собственными силами на протяжении столетий обустраивали территорию, сажали цветы, деревья. "И вот теперь им начали вручать уведомления о выселении", — написал Югансон, опубликовав копию документа, подтверждающего скандальное решение российских властей.
Его подписчики допустили, что, возможно, после выселения людей здесь по приказу Кремля построят очередную военную базу, и факт нарушения прав человека отметили даже те жители Крыма, которые не имеют проукраинской позиции. "Совсем оборзели, куда людям теперь идти, веками тут все расстраивалось, никто никогда на их дома не посягал. А теперь выселение, и что будет дальше, никто не знает. Вот он "русский мир" во всей красе. Обидно, что когда выселят, будет все разграблено и разбито, наблюдали подобное", - комментируют подписчики.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, Херсонес, выселение, Маяк, Минобороны
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