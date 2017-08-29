Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко

29.08.2017 19:06

Ранее Порошенко заявил о том, что "перед Украиной одна дорога – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО". Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. Об этом Юнкер сказал на конференции послов ЕС, передает "Европейская правда".

"На данный момент в мире 60 войн, и ни одной из них – в Европе, если не считать Украину. Однако Украина сейчас не является европейской страной, в смысле членства в ЕС.

Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина - это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент ее ​​нет ни там, ни там, и важно это понимать", - заявил Юнкер.

Напомним, 24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина движется к обретению полноценного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.