Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве

29.08.2017 13:21

В начале 2017 года цены на курятину в Украине были немного ниже, чем в странах Восточной Европы. Но с началом лета ее цена в супермаркетах сравнялась с ценам Польши, Венгрии, Литвы и других стран, сообщает kp.ua/economics.

- Правительство за последний год все сделало для усиления роли крупного бизнеса, снимая все существующие барьеры на потребительском рынке. За первую половину 2017 государство выплатило птицеводам более 50% всех дотаций для сельхозпроизводителей. Так, крупнейший производитель курятины получил более 40% всех выплаченных дотаций. И это не было неожиданностью, потому что такой сценарий закладывался в бюджете 2017 года.

А что с ценой на курятину? Она постоянно росла в течение лета, и сейчас килограмм филе стоит практически как килограмм свинины, - отметил генеральный директор Украинской ассоциации торговый сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, цена филе в украинских гипермаркетах достигает 103,1 грн. за килограмм. В то же время в Эстонии его можно купить по 94,6 грн., в Польше - за 96,5 грн., то есть дешевле, чем в Украине. В Румынии филе обойдется в 108,3 грн., в Венгрии - 115,1 грн.

На грудку же в Украине цены наиболее низкие - 74,8 грн. (в Литве - 80 грн., В Румынии - 107,1 грн., в Эстонии - 115,3 грн., в Польше - 158,7 грн.). А крылышки и куриная тушка дешевле всего в Польше - 48,2 грн. и 41,4 грн. за килограмм соответственно.