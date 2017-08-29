"Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения

29.08.2017 07:36

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением, в котором констатировали, что телефонные переговоры в Нормандском формате 22 августа 2017 года в итоге закончились ничем, а режим прекращения огня на Донбассе по-прежнему не действует. Сам текст обращения опубликован на правительственном портале ФРГ, передает "Диалог.UA".

В обращении идет речь о том, что, несмотря на переговоры в Нормандском формате при участии Макрона, Меркель, Порошенко и Путина и итоговые договоренности о прекращении огня на Донбассе, перемирие так и не наступило. В зоне АТО, как и ранее, фиксируются существенные нарушения режима тишины и применение тяжелых вооружений. СММ ОБСЕ, в свою очередь, снова не может попасть на территории, захваченные российско-террористическими войсками.

Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко поспособствовать прекращению огня на Донбассе и дать четкие инструкции своим военным. Также лидеры Германии и Франции просят усилить взаимодействие Украины и России в рамках Совместного центра по контролю и координации для предоставления доступа следственно-мониторинговой миссии ОБСЕ к оккупированным районам Донбасса.

К слову, ранее Порошенко справедливо возразил, что СММ ОБСЕ должна работать круглосуточно в зоне конфликта на Донбассе для фиксации ночных нарушений прекращения огня со стороны российско-террористических бандформирований.