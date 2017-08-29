Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО

29.08.2017 17:49

Жириновский заявил, что Путин допустил стратегический просчет в 2014 году, сразу не аннексировав всю территорию Украины. Одиозный лидер российской так называемой "Либерально-демократической партии" Владимир Жириновский заявил, что президент РФ Владимир Путин совершил три главные ошибки, одной из которых стал отказ присоединить к России всю Украину. Это Жириновский подчеркнул в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, передает Dialog.UA.

По мнению главного политического клоуна России, Путину "нужно было брать всю Украину", а не ограничиваться "присоединением Крыма".

Жириновский добавил, что придерживался этой позиции еще в 1991 году, когда развалился СССР. Правда, скандалист забыл отметить, что Путин после захвата Крыма совершал попытки "отжать" и другие украинские области, но ввязался в кровопролитный конфликт на Донбассе, который не завершен до сих пор. Известно также, что весной 2014 года Жириновский подарил бронированный автомобиль первому "главе ЛНР" Валерию Болотову. Этот подарок Вольфовича луганские сепаратисты вскоре "благополучно" разбили.