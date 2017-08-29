- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень19:00
- Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах18:25
- Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу18:10
Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
Жириновский заявил, что Путин допустил стратегический просчет в 2014 году, сразу не аннексировав всю территорию Украины. Одиозный лидер российской так называемой "Либерально-демократической партии" Владимир Жириновский заявил, что президент РФ Владимир Путин совершил три главные ошибки, одной из которых стал отказ присоединить к России всю Украину. Это Жириновский подчеркнул в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, передает Dialog.UA.
По мнению главного политического клоуна России, Путину "нужно было брать всю Украину", а не ограничиваться "присоединением Крыма".
Жириновский добавил, что придерживался этой позиции еще в 1991 году, когда развалился СССР. Правда, скандалист забыл отметить, что Путин после захвата Крыма совершал попытки "отжать" и другие украинские области, но ввязался в кровопролитный конфликт на Донбассе, который не завершен до сих пор. Известно также, что весной 2014 года Жириновский подарил бронированный автомобиль первому "главе ЛНР" Валерию Болотову. Этот подарок Вольфовича луганские сепаратисты вскоре "благополучно" разбили.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, ЛДПР, Жириновский
- "Вдавиться і поверне": Український дипломат спрогнозував майбутнє для Криму
- Визитом Путина в Крым Кремль хочет унизить Украину перед Днем Независимости - мнение политолога
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине
- Чубаров жалеет, что в Минске затронули Донбасс, но умолчали о Крыме: "Будем возвращать"
- Евгений Киселев: Сдаст ли Путин Донбасс?
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ15:58
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов20:05
- НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ19:48
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Известного российского боксера освистали на чемпионате мира. ВИДЕО19:20
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- Як доглядати за темним волоссям?16:05
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Почему нельзя пить воду на ночь