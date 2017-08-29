Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Спецпредставитель США раскрыл детали переговоров с Кремлем по войне на Донбассе

29.08.2017 07:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Спецпредставитель США раскрыл детали переговоров с Кремлем по войне на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер раскрыл детали переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые прошли 21 августа и были посвящены разрешению войны на Донбассе, сообщает apostrophe.ua.

В интервью DW Волкер отметил, что встреча с Сурковым действительно была конструктивной, как об этом заявлял его российский коллега. Также он назвал беседу очень откровенной и прямой, но были и такие вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.

"Во-первых, мы согласились, что статус-кво является невыгодным для всех сторон. Он невыгодный для России, для Украины, для населения Донбасса. И наиболее вероятным является то, что ситуация будет ухудшаться", - отметил Волкер, добавив, что в переговорах необходимо срочное продвижение.

"Во-вторых, нам нужен свежий подход к вопросу безопасности", - отметил дипломат.

В этом контексте Волкер отметил, что Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины.

"Но, откровенно говоря, единственной территорией, где русскоязычные люди страдают, является территория, которая находится под контролем российских войск. Поэтому если существует иной способ обеспечить безопасность людей без присутствия российских войск, то это, наверное, было бы лучше для всех", - отметил он, добавив, что также обсуждались сценарии безопасности и политический процесс.



Теги: Украина, США, Донбасс, война, Российская Федерация, Сурков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх