"В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной

29.08.2017 19:56

Взгляды Президента США Дональда Трампа и его непосредственного окружения абсолютно расходятся по вопросам внешней политики, заявил политолог, директор организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев, комментируя разносторонность взглядов американского истеблишмента в отношении Украины. Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

"Сейчас вырисовывается парадоксальная и беспрецедентная картина по вопросам внешней политики Соединенных Штатов, когда сам президент Трамп и его собственная партия абсолютно расходятся по вопросам международной политики, таких как единство Североатлантического альянса, безопасность на Дальнем Востоке, а также о конфликте между Украиной и Россией", - рассказал Залмаев.

Эксперт отметил отсутствие какой-либо значимой критики в адрес Владимира Путина и его агрессивной политики в заявлении Дональда Трампа по поводу России. "В американской политике пока голова не знает, что делают ее ноги. Истеблишмент республиканской партии всячески пытается отгородиться от непонятной нам до сих пор пророссийской позиции или пророссийской симпатии собственного президента", - считает политолог. Эксперт добавил, что несмотря на поддержку Украины, глава Пентагона остается скептически настроенным по поставкам ракетных комплексов "Javelin".