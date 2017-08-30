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Ціна філе в українському гіпермаркеті наразі становить 103,1 гривні за кілограм
Ціни на курятину в Україні зрівнялися з цінами в країнах Європейського Союзу.
Про це написав генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко на Facebook.
За його словами, ще на початку року ціни в Україні були трохи нижчими, ніж у країнах Східної Європи. Проте вже з літа моніторинг цін у торгових точках показав, що ціни в Україні підійшли до цін Польщі, Угорщини, Литви та інших країн.
Дорошенко зазначив, що уряд за останній рік зняв усі бар’єри на споживчому ринку задля посилення ролі великого бізнесу. За першу половину 2017 року держава виплатила птахівникам понад 50 відсотків усіх дотацій для сільгоспвиробників. Зокрема, група компаній "Миронівського хлібопродукту", якою володіє радник президента Юрій Косюк, отримала дотацій на загальну суму 809 млн гривень, що становить 40 відсотків усіх виплачених дотацій.
"А що з ціною на курятину? Вона постійно зростала протягом літа, і зараз кілограм філе коштує практично як кілограм свинини. Ціна філе в українському гіпермаркеті дорівняє 103,1 грн за кілограм. В той же час у Естонії його можна купити по 94,6 грн, у Польщі – 96,5 грн, тобто дешевше ніж в нашій країні. В Румунії філе обійдеться у 108,3 грн, в Угорщині у 115,1 грн. за кілограм", – написав гендиректор Української асоціації постачальників торгових мереж.
Источник ua1.com.ua
Теги: Донбасс, цена, курица, гипермаркет
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