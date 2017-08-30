Иностранец завез в Харьков малярию

30.08.2017 09:31

Заболевание обнаружили у гостя из Гвинеи. В Харькове зарегистрировали малярию у иностранного гражданина, прибывшего из Канакри в Республике Гвинея. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Мужчина сам обратился к украинским медикам с жалобами на недомогание 25 августа.

"В очаге, по месту жительства больного, проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий", – подчеркнули специалисты.

В свою очередь медики напоминают, что малярия входит в группу заболеваний, которые трудно поддаются лечению.