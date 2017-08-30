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"Лукашенко может говорить все что угодно, но если Россия объявит войну Украине, Беларусь сразу станет нашим врагом", - политолог

30.08.2017 10:56
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"Лукашенко может говорить все что угодно, но если Россия объявит войну Украине, Беларусь сразу станет нашим врагом", - политолог

В эфире одного из украинских телеканалов политический обозреватель Кирилл Сазонов заявил, что в Беларуси и России имеется договор о совместном правовом пространстве и о совместной армии. Об этом информирует "Диалог.UA".

"Он (Александр Лукашенко) может говорить все что угодно, он может обещать все что угодно, но в Беларуси и России договор о совместном правовом пространстве и о совместной армии. То есть, если Россия нам объявит официальную войну, Беларусь формально станет нашим врагом в то же день", - отметил Сазонов.

"Если Россией будет принято решение о крупном наступлении на территорию Украины, то проводить маневры в Беларуси для этого совсем необязательно. Хватает войск на границе с Украиной в разных местах. Можно провести маневры на своей территории, чтобы нанести удар. Но я думаю, что такая перспектива на повестке дня пока не стоит ", - добавил политический обозреватель.



Теги: Донбасс, война, Беларусь, Российская Федерация, Лукашенко
 
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