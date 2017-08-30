Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО

30.08.2017 19:59

Президент самопровозглашенной "Приднестровской республики" Вадим Красносельский сделал заявление о том, что в случае объявления войны со стороны Молдовы сепаратисты готовы объявить мобилизацию и призвать в свою армию несколько десятков тысяч добровольцев, сообщает dialog.ua.

Видео соответствующего заявления было опубликовано в Интернете. СМИ отметили, что риторика напоминает ту, что звучала со стороны террористов "Л/ДНР" в 2014 году. Лидер сепаратистов Молдовы заявил, что располагает короткой и удобной логистикой мобилизации, чтобы быстро призвать в ряды местной армии несколько десятков тысяч человек.

Более того, Красносельский прямо заявил, что в случае боевых действий местные сепаратисты будут поддержаны Москвой.