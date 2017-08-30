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Ракета в Крыму и «Запад-2017»: что задумал Кремль
Кремль не готов к противостоянию с серьезными противниками. Об этом в комментарии НВ пишет содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник, передает from-ua.com.
«В рамках плановых тактических учений, которые Россия проводит сейчас в аннексированном Крыму, под Балаклавой был произведен пуск крылатой ракеты. В Генштабе Украины российские военные маневры назвали незаконными. В экспертных кругах есть много разных мнений по поводу того, какой именно месседж Россия пытается послать как во вне, так и для своей внутренней публики», - отмечает собеседник издания.
По словам аналитика, такая военная активность РФ, которая продолжается уже не первый год, вызывает беспокойство у стран-соседей России.
«C каждым новым шагом падает взаимное доверие. Любые маневры и подобные запуски ракет дают серьезное основание для того, чтобы готовиться к новому витку российской агрессии. Под угрозой – не только Украина, которая уже живет в состоянии войны с Россией. Но и страны Балтии – они вынуждены опасаться не столько масштабного нападения, сколько провокаций возле своих границ. Впрочем, я склоняюсь к той точке зрения, что нынешнюю военную активность России вряд ли можно рассматривать как подготовку к очередной войне, как это было в 2008 или в 2014 годах. Кремль не готов и не стремится сейчас к противостоянию с серьезными противниками. Страны Балтии это войска НАТО. Если же рассматривать Украину, то и наша армия более эффективная, чем была в 2014 году», - говорит Мельник.
«Известный ретранслятор месседжей Кремля, российский эксперт Федор Лукьянов как-то заявил, что главный посыл России состоит в том, чтобы просто обозначить свою сферу интересов, на которую претендует Москва. Дескать, «не трогайте нас, потому что мы такие грозные». Это поведенческая модель питерской подворотни, к которой так любит обращаться Путин в своих речах. Ключевая цель – запугать, убедить противника в опасности и серьезности своих намерений. В эту же поведенческую логику вписываются и учения «Запад-2017». Я высказал наиболее вероятную версию происходящего», - добавляет эксперт.
Вместе с тем, продолжает собеседник издания, Россия действует по принципу политического оппортунизма. Поэтому есть все основания думать, что под предлогом российско-белорусских учений может действительно реализовываться сценарий давления на Минск с целью размещения своих военных баз на белорусской территории.
«Также предстоящие учения могут быть использованы для провокации по отношению к странам Балтии. Ничего нельзя исключать, исходя из той оппортунистической, беспринципной логики принятия политических решений в России», - резюмировал эксперт.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, НАТО, учения
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