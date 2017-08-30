СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины

30.08.2017 22:35

Российскую журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в РФ. Об этом сказано в сообщении пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, передает korrespondent.net.

"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения.Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ заявили, что в Киеве исчезла корреспондент Первого канала Анна Курбатова. Ее якобы увезли в неизвестном направлении.