- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень19:00
- Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах18:25
- Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу18:10
Украина отреагировала на награждения Путина титулом "почетный гражданин" Венгрии
Посол Украины написала по этому поводу письмо в Дебреценский университет, который решает вопросы о присвоении этой символической награды. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп отреагировала на присвоение титула Civis Honoris Causa (почетный гражданин) от Дебреценского университета российскому президенту Владимиру Путину Об этом сообщил венгерский портал hvg.hu.
Непоп написало письмо на имя председателя университетского Комитета докторской и студенческого состава по фамилии Кьорьошпарти, в котором перечислила все, что Россия сделала в Украине за последние три года. Именно этот комитет и принимает решение о присвоении титула кандидатам. В заявлении вуза сказано, что награду Путину вручили "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш"". На эту модернизация Венгрия рассчитывает получить кредит в 12,5 миллиардов долларов от России.
Если Путин явится на присвоение титула, то он посетит и парламент Венгрии в Будапеште. По традиции там присваивают титул Civis Honoris Causa.
Полный текст письма: "А вы верите?"
- Civis Honoris Causa - награда, присвоенная, согласно информации СМИ, президенту России Владимиру Путину решением 90% членов Сената Дебреценского университета. В университете, являющимся флагманом венгерского высшего образования, стены которого украшены изображениями исторических деятелей, которые внесли свой вклад в укрепление международного престижа Венгрии. Я изучала венгерский язык также в этом знаменитом университете и именно здесь полюбила эту страну. В качестве посла я осуществила свою первую поездку за пределы Будапешта именно в Дебрецен, где имела возможность выступить с лекцией перед студентами и преподавателями Дебреценского университета. Я увидела и почувствовала поддержку Украины, понимание того, что эта борьба ведется не только по Украине, но и за всю Европу.
Поэтому еще более шокирующей стала для меня новость о награждении российского президента. Еще несколько лет назад большинство людей не обратила бы на это внимание, однако после 2014 года имя Владимира Путина является синонимом нарушения международного права, в том числе Будапештского меморандума, незаконной временной аннексии Крыма и ведения против соседней дружественной державы, Украины, гибридной войны, которая сегодня лишила жизни более 10 000 наших соотечественников.
С заявлений члена Сената университета, председателя Комитета докторской и студенческого состава П.Кьорьошпарти выяснилось, что он согласен с оккупацией Крыма и несогласен с поддержкой украинского правительства, мол следует поехать в Закарпатье, чтобы увидеть, какова реальность. По его мнению, Путин не признан военным преступником, а страны иногда меняют свои границы с помощью войны, более того, Россия не сделала ничего, кроме того, что просто вернула себе территорию, которая всегда ей принадлежала.
Я не хочу углубляться в историческую спор относительно того, когда чьим был Крым или любая другая территория, ведь суть не в этом. Для меня стало шоком и поводом для грусти то, что член Сената такого выдающегося учебного заведения в XXI веке согласен с нарушением международного права и пересмотром границ и с тем, что одно государство может безнаказанно нападать на своих соседей, убивать ее граждан и аннексировать ее территории. Я верю, что ни Комитет, ни другие члены Сената не согласны с такой позицией.
В венгерских СМИ можно узнать о том, что артиллерийский огонь с российского оружия ежедневно попадает по домам мирных людей, а миллионы украинский уже стали внутренними беженцами. Почти ежедневно украинские военные, среди которых и представители венгерской национальности, отдают жизнь ради того, чтобы гибридная война не распространилась дальше и ради защиты европейских ценностей и европейской перспективы нашего государства. Венгры почувствовали это в 1956 году, когда также российские танки затоптали пробуждения венгерской демократии. Демократические страны мира единодушно осуждают Россию и ее лидеров, о чем свидетельствуют международные санкции, введенные против России и ее политической и экономической элиты.
П.Кьорьошпарти не нужно ждать возможность, уже завтра он может осуществить поездку в Закарпатье, чтобы отдать дань на могилах воинов венгерского происхождения, отдавших свои жизни и за него, чтобы в Европе господствовали не зеленые человечки Путина, а право и демократия. И такие могилы есть не только в Закарпатье. Они покрывают всю Украину. Тысячи матерей, жен и детей оплакивают наших павших героев.
Помня о павших соотечественников, которые защищали нас, и тех, кто продолжает бороться против российской агрессии, я и дальше верю, что поддержка, которую я чувствовала со стороны студентов и преподавателей, с которыми встречалась в Дебрецене, демократический дух университета, который я помню со студенческих времен, стремление к свободе, которое всегда было присуще венграм, является сильнее, чем временный экономический интерес. Я верю, что этот титул будет отозван, а поддержка нарушение международного права получит достойную оценку.
Я верю в то, что справедливость, свобода, международное право победят и мы совместно достигнем этой цели. Я верю. А вы верите?".
КСТАТИ
Глава МИД Болгарии прокомментировала инцидент с флагом "ДНР": "Это демократия"
Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева прокомментировала эпизод, когда во время чествования годовщины битвы за гору Шипка неизвестные развернули флаг "ДНР".
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Венгрия, награда
- Украина окончательно «добьет Путина» - российский политолог
- Мнение: "Просто так Донбасс, завернутый как конфету, Путин не отдаст"
- Нужен ли Донбасс России и кто кормит "республики"
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Цены в октябре. Рожать станет выгоднее, пить - дороже, а ездить - дешевле!
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ15:58
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов20:05
- НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ19:48
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Известного российского боксера освистали на чемпионате мира. ВИДЕО19:20
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- Як доглядати за темним волоссям?16:05
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Почему нельзя пить воду на ночь