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Волкер рассказал о "свежих подходах" к урегулированию в Донбассе
США не намерены заключать с РФ договоренности по украинской проблеме "за спиной" у Киева и Европы. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил по итогам своих встреч в Минске и Киеве с чиновниками из Украины и России, что в плане "свежих подходов" к разрешению конфликта в Донбассе стороны договорились подумать о путях обеспечения безопасности русскоязычного населения без присутствия в регионе российских сил, передает dialog.ua.
"Нам действительно нужен свежий подход, состоящий в том, чтобы, прежде всего, думать о безопасности. Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех. Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе", - рассказал К.Волкер во вторник в интервью "Дойче велле".
Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков назвал полезной и конструктивной свою встречу 21 августа в Минске с К.Волкером, отметив, что "обе стороны предложили свежие идеи (в урегулировании на юго-востоке Украины) и новаторские подходы по их реализации". Со своей стороны К.Волкер согласился, что состоялась "очень конструктивная встреча". "Мне кажется, что я говорил очень прямо и искренне. Но очевидно, что были затронуты и такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию. Прежде всего, нам удалось достичь согласия в том, что нынешнее положение дел не устраивает никого. Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять", - отметил он в интервью немецкой радиостанции.
По словам американского спецпредставителя, положения минских договоренностей не выполняются. В частности, как отметил дипломат, речь идет о невыполнении таких пунктов, как установление перемирия, выработка политического решения конфликта, а также вывод иностранных войск за пределы Украины. "Все, что мы имеем на сегодняшний день, - это соглашение и план по восстановлению внешних границ Украины. Он предполагает вывод всех иностранных войск и установление режима прекращения огня. Он также предполагает некий политический прогресс. Ни один из этих пунктов не выполняется", - сказал он. К.Волкер заявил о необходимости совместно работать над тем, чтобы предотвратить возможность возникновения "замороженного конфликта на Украине". "Не думаю, что кто-то этого хочет.
Полагаю, мы должны работать над тем, чтобы совместно решить эту проблему, чтобы Украина получила свою территорию назад и чтобы обеспечить безопасность украинских граждан", - сказал К.Волкер, отметив, что в настоящее время Украина является "более националистической, более сплоченной и более прозападной", чем до возникновения конфликта. Американский спецпредставитель подчеркнул необходимость действия антироссийских санкций "до тех пор, пока Россия не начнет выполнять минские договоренности". "Думаю, тот факт, что Россию это беспокоит и что она хочет отмены санкций, свидетельствует о том, что санкции чувствительны для нее. В то же время Россия не вывела войска из Украины, поэтому в этом смысле санкции не были в полной мере эффективны", - считает Волкер.
Говоря о "Нормандском формате", он исключил вариант заключения с Москвой "отдельных договоренностей через голову украинцев и за спиной европейцев". "США четко заявили, что полностью поддерживают "нормандский формат", и у нас нет намерения - становиться его частью или пытаться перешагнуть через него. Что касается украинцев, у меня было три визита в Киев за последние шесть недель. Мы очень тесно общаемся по поводу содержания любой дискуссии, и мы совершенно точно не собираемся перешагивать через их голову", - заявил он.
Он подтвердил в интервью свою позицию, согласно которой возможное возобновление ядерной программы Украины - "плохая идея". По его мнению, подобный шаг не будет способствовать укреплению безопасности этой страны. "Это однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием - нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность. Возможно, эффект будет скорее обратным", - отметил он.
Он также отверг озвученную лидером Свободной демократической партии Германии Кристианом Линднером идею "заморозить" спор с Россией о Крыме. "Я бы не согласился с этим. Я считаю, что между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории - то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным", - заявил Волкер.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, переговоры, санкции, Минские договоренности
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