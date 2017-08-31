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Армия Украины оказалась на 30-м месте в мировом рейтинге
Эксперты Global Firepower составили рейтинг армий мира, в соответствии с которым украинские Вооруженные силы находятся на 30-м месте среди 133 государств, сообщает replyua.net со ссылкой на информацию, размещенной на портале этой международной организации.
Лидерские позиции в рейтинге заняли армии Соединенных Штатов Америки, России, Китая, Индии и Франции. Кроме того, а первую десятку попали Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
В Global Firepower отмечают, что в Украине 15,7 миллиона людей являются пригодными к службе в вооруженных силах, в стране в целом начисляется 1,182 миллиона военнослужащих, из них 182 тысяч – действующие и 1 миллион – резервисты. Вооруженные силы Украины имеют в своем распоряжении 238 летательных аппаратов (которые представлены в качестве летательных аппаратов с неподвижным крылом, так и винтокрылых), 2449 боевых танков, 8217 бронированных боевых машин, 1302 самоходные артиллерийские установки, один фрегат, один корвет. Напомним, в апреле этого года украинский президент Петр Порошенко заявил, что амия Украины занимает в Европе восьмое место.
Теги: Украина, Донбасс, рейтинг, армия
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