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Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины
С 1 по 3 сентября в Дружковке состоится предсезонный турнир Donbass Open Cup-2017.
Его участниками в этом году станут четыре клуба: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Динамо" (Харьков), ХК "Кременчук" (Кременчуг) и хозяева турнира ХК "Донбасс" (Донецк).
Расписание турнира
1 сентября
17:00 "Кременчук" – "Белый Барс"
19:45 Торжественное открытие Donbass Open Cup 2017
20:00 "Донбасс" – "Динамо"
2 сентября
13:00 "Динамо" – "Кременчук"
16:00 "Белый Барс" – "Донбасс"
3 сентября
13:00 "Динамо" – "Белый Барс"
18:00 "Донбасс" – "Кременчук"
Трансляцию матчей в прямом эфире смотрите на телеканале XSPORT и страницах спортивного портала XSPORT.ua.
Одна из этих команд по итогам турнира поднимет главный трофей соревнований.
Кубок Donbass Open Cup был изготовлен Классическим ювелирным домом "Лобортас" в 2011 году. При изготовлении было использовано серебро 925-й пробы, латунь и бразильский орех в основании трофея. Были применены такие ювелирные техники как: позолота, серебрение и родировка. Общий вес кубка составляет 22,5 кг.
На основании Donbass Open Cup закреплены 20 табличек для гравирования названий команд-победительниц в каждом сезоне. Напомним, что ранее этот трофей доставался питерскому СКА, череповецкой "Северстали" и трижды ХК "Донбасс".
С 1 по 3 сентября на Ледовой арене "Альтаир" будет написана очередная страница в истории традиционного предсезонного трофея Donbass Open Cup. Приглашаем всех любителей самой динамичной командной игры на большой хоккей в Дружковку!
Теги: Донбасс, хоккей, турнир
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