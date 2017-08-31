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Европа точно предаст: назван настоящий союзник Украины
У Украины есть иллюзия, что Европа это союзник
Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев высказал мнение, что Европа не является союзником Украины, поскольку преследует только экономические интересы. А единственным союзником нашей страны являются Соединенные Штаты.
Такое заявление политик сделал в эфире "5 канала".
"На мой взгляд, в Украине существует иллюзия, что Европа является вашим союзником. На мой взгляд, в Украине существует иллюзия, что Европа является вашим союзником. Она не является вашим союзником в данном вопросе, так как Европа заинтересована в любом случае как можно скорее урегулировать отношения с Россией и это является более важным для нее интересом, чем другие, причины ", - сказал Пономарев.
"В случае с Германией благодаря усилиям определенной группы немецкого истеблишмента появился фактор" Северного потока-2 ", если он будет построен, то и роль, которая сейчас есть в Украине, главного транзитера энергоресурсов на Запад, перейдет в Германию", - добавил он.
Российский политик считает, что некоторые силы в ФРГ "подогревают стратегию" президента РФ Владимира Путина.
"Он влез на Донбасс не для того, чтобы захватить Донбасс, а для того, чтобы разменять его на Крым, для того, чтобы повысить ставки, затем этот вопрос был бы урегулирован и все бы де-факто признали Крым", - отметил он.
"Единственным настоящим союзником Украины являются Соединенные Штаты. Потому что в США интересы в этом смысле носят геополитический характер, а не мгновенный экономический. И в Соединенных Штатах действует очень сильная украинская диаспора, которая имеет возможность влиять на внутриполитические процессы, поэтому Америка будет стоять на позиции , что это одна война и одна оккупация, одна агрессия. А Европа точно вас предаст ", - резюмировал Пономарев.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Европа, союз
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