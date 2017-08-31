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Эксперты раскрыли темное будущее гривны
Украинцам стоит приготовится к девальвации гривны
К такому выводу пришли эксперты исходя из последних торгов на валютном рынке.
Так, глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий уверен, что доллар в Украине будет дорожать постепенно и к концу года дойдет до отметки в 27 гривен.
Однако некоторые эксперты считают, что причин для резких скачков украиснкойвалюты нет, а в сентября доллар будут продавать по 26, гривны.
«С переходом на плавающий курс, скачки гривни уже не грозят. Что касается динамики курса, гривня укрепляется к доллару с середины января этого года. Периодически доллар дорожает, однако тренд на укрепление гривни продолжается, и признаков его разворота пока нет», – поясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Напомним, что к цене на доллар в Украине привязано большинство товаров, так как как минимум четверта часть потребительской корзины украинцев это экспорт.
Так, после подорожания доллара появляются препосылки для роста цен на бензин (каждый доллар приводит к росту стоимости светлых нефтепродуктов на 80 копеек). В В то же время, стоимость топлива заложена в себестоимость большей части товаров.
Непосредственно к курсу американской валюты привязаны цены на квартиры и машины в Украине. Кроме того, от курса американской валюты зависят и цены на газ.
Как сообщалось, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривнипрогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.
В свою очередь эксперты дают другие прогнозы: так, в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya
Теги: Украина, Донбасс, гривня, девальвация
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