Какие законы нужно знать всем родителям школьников

31.08.2017 11:57

В преддверии нового учебного года у родителей школьников множество забот

Но специалисты отмечают, что знание законодательства поможет избежать многих неприятных моментов.

В частности юристы напоминают, что согласно ст. 53 Конституции Украины, каждый имеет право на образование. А согласно решению Конституционного суда Украины от 04.03.2004 года №5-рп/2004, никому не может быть отказано в этом праве, в том числе и из-за отсутствия обязательных вакцинаций. То есть обязательный календарь прививок только рекомендован для выполнения, хотя здесь и не все так просто.

«Существует Закон Украины «О защите от инфекционных заболеваний. И согласно ст. 12 можно письменно отказаться от прививок. А ст. 15 этого же закона говорит о том, что детям без прививок посещение детских учебных учреждений запрещено, кроме случаев медицинских противопоказаний. Но теоретически, если врач в детской поликлинике даст справку о том, что ребенок здоров, то не принять без прививок в школу не имеют права. Однако 90% педиатров такую справку без вакцинации не дают», — рассказал президент ГО «Лига Защиты Гражданских Прав» Вячеслав Костылев.

Здесь важно помнить, что никакие манипуляции не могут проводиться с детьми без официального согласия родителей. Если вы не готовы по каким-то причинам прививать ребенка, стоит написать отказ. Юристы напоминают, отстранение от школы производится только приказом администрации, врученным родителям под роспись.

Другой проблемой стает то, что за неделю-две до 1 сентября в детских поликлиниках перед кабинетами педиатров выстраиваются огромные очереди из детей и их родителей, которым необходимо получить справку о состоянии здоровья ребенка к началу учебного года. Это непомерная нагрузка как для взвинченных малышей и взрослых, так и для участковых врачей. Причем, как уверяют эксперты, абсолютно напрасная, поскольку существует Приказ МОЗ №682 еще от 16.08.2010 года «Об усовершенствовании медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных заведений», по которому обязательные профилактические осмотры проводятся в течение календарного года. То есть требование администрации школ всем на 1 сентября принести справку «форма №086-1/0» о состоянии здоровья — беспочвенно.

Справка о состоянии здоровья ребенка берется в течение календарного года.

«В стране не хватает просветительской работы. В Киеве это получается сдвинуть с мертвой точки, пусть со скрипом, но процесс идет. Ведь чиновники, как правило, пользуются именно незнанием людей своих прав», — считает член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Алла Шлапак.

По закону, родители должны озаботиться профосмотром ребенка за неделю-две до его дня рождения, и таким образом нагрузка на поликлинику равномерно распределяется в течение всего года.

Кроме осмотра педиатра, существует еще схема осмотров другими врачами-специалистами перед получением справки (таким образом и нагрузка и этих врачей распределяется корректно). В 6 лет (или старше, перед поступлением в школу) — детский хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог, могут быть другие врачи по направлению педиатра (по показаниям), анализ крови. В 7—10 лет — осмотр по показаниям, в 11 — детский хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог, врачи по показаниям и анализ крови. В 12—13 лет — по показаниям, в 14—15 — стоматолог, гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям), хирург, эндокринолог, психолог (по показаниям), флюорография, анализ крови. В 16—17 лет — стоматолог, гинеколог (по показаниям), флюорография.

Еще одним наболевшим вопросом для многих является уборка детьми классных комнат после уроков. В ст. 52 Закона Украины «Об образовании» указано, что запрещается отвлекать учеников за счет учебного времени на работу и мероприятия, которые не связаны с процессом обучения. Также, по словам начальника киевского Главного территориального управления юстиции Станислава Куценко, ст. 43 Конституции Украины запрещает «использование принудительного труда», так что ни один ученик не обязан принимать участие в школьных субботниках или убирать в классе. Эту работу должна выполнять уборщица, на зарплату которой выделяются деньги из бюджета.

В любой спорной ситуации, будь то требование покупки школьной формы, дополнительных тетрадей, поборов на ремонты, принуждение к дополнительным работам, прежде всего юристы советуют обращаться с заявлением к директору школы. Если никаких результатов не последует — писать жалобу в управление образования. И последний шаг — обращение в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что собрать детей в школу в прифронтовой зоне помогают волонтеры. Необходимые вещи передают офицерам ВСУ, а далее гуманитарному конвою.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».