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Матеріальну допомогу батькам оподаткували
Стало відомо про чергове нововведення українських фіскальних органів, яке ще більше полегшить гаманці українців
Повідомляється, що тепер навіть за дрібну заборгованість з податків або через іншу провину ДФС може подати в суд і накласти арешт на майно.
Раніше фіскали подавали в суд, коли мова заходила про досить великі борги, у мільйони гривень, проте останнім часом все частіше стає відомо про те, що ДФС починає судові тяжби за борги в 5-15 тисяч гривень.
Так, мешканка Києва повідомила, що управління ДФС загрожує, що її майно буде заарештовано через борг в дев’ять тисяч гривень. Примітно, Наталя сама не знає, звідки взявся борг. За її словами, у податковій порахували, що вона щось недоплатила в бюджет у минулому році.
Подібні справи все частіше зустрічаються в реєстрі судових рішень. Наприклад, борг в 11 тис. грн через суд вимагає від місцевого жителя податкова Ковеля. Таку суму йому нарахували за підсумками перевірки декларації.
Юристи також підтверджують, що на сьогоднішній день, податківці йдуть практично на будь-які кроки, щоб поповнити держбюджет.
«Є вислів: «здерти гроші навіть зі стін». І дійсно, зараз держава не втрачає шансу оштрафувати і стягнути хоч мінімальну суму грошей. На людей і бізнес накладають штрафи за несплату податків або прострочену подачу декларацій, немає випадків, щоб когось прощали. Плюс вони платять судові збори. Це не кажучи про те, що такий бізнес беруть «на олівець» як потенційних порушників і в майбутньому», – пояснюють юристи.
Також особливо пильно фіскали моніторять рух коштів на рахунках фізосіб. Наприклад, якщо на пенсійну або зарплатну картку прийшли якісь гроші, які не є зарплатою чи пенсією, вони можуть почати задавати питання.
Так, якщо діти переводять літнім батькам щомісяця по 1000 грн, то це буде вважатися доходом, з якого необхідно сплатити податки.
Тим часом Україна починає готуватися до опалювального сезону, а експерти попереджають про можливе підвищення тарифів.
Раніше повідомлялось, коли і чому українцям піднімуть тарифи на газ.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Vesti
Теги: Донбасс, помощь, материнская плата, налоги
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