- Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации22:18
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень19:00
- Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах18:25
Оклады и пенсии военнослужащих вырастут в несколько раз
Как сообщает replyua.net, сегодня Кабмин изменил порядок начисления денежного довольствия военнослужащим. До сих пор основу денежного содержания составляли оклады по воинскому званию и должности. Выплаты военным состояли из мизерных окладов, которые составляли лишь 10-15% всей суммы обеспечения, и 17 видов надбавок, а военные пенсии начислялись именно с учетом оклада. Поэтому такая система приводила к тому, что военнослужащие получали крайне низкие пенсии.
Сейчас эта система в процессе изменения. Размеры должностных окладов военнослужащих будут повышены с учетом действующей минимальной заработной платы и введены специальные тарифные коэффициенты. Следующим шагом станет повышение военных пенсий. Соответствующий законопроект правительство обещает подать в парламент после принятия пенсионной реформы.
Правда, если постараться, то и в таком решение Кабмина можно найти «зраду» - Анатолий Гриценко сравнил надбавки прокуроров и офицеров, правда забыл сказать, какие надбавки и оклады были у офицеров, когда он был министром обороны в 2005-2009 годах.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, зарплата, военные
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- Производство растет, Евро-2012 финансируется, а у каждого десятого пенсионера доход ниже минимума
- Воздухоплаватели Украины получают улётно, а почтовики - плачевно
- Горнякам погасят задолженность по зарплате ко Дню шахтера
- Бюджетный пирог не всем придется по вкусу
- В Украине уменьшилась задолженность по зарплатам
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ15:58
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета22:41
- Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации22:18
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов20:05
- НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ19:48
- Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета22:41
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- Як доглядати за темним волоссям?16:05
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины