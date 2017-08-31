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Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации
Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах
Украина предложила Польше решить проблемный вопрос размещения на новых польских паспортах кладбища орлят во Львове в духе добрососедства. Об этом речь шла на встрече министров иностранных дел Украины и Польши Павла Климкина и Витольда Ващиковского, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Особое внимание уделено вопросам общей истории. Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", – говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны пришли к общему мнению по углублению двустороннего политического диалога.
Как сообщалось, к столетию независимости Польши в 2018 году власти хотят выпустить внутренний паспорт в новом дизайне. На его страницах среди прочего может быть изображен Мемориал орлят во Львове или Святые ворота в Вильнюсе (Литва).
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Польша, МИД, паспорт
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