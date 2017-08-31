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Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие
Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с Председателем Подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом, сообщает пресс-служба президента..
Петр Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.
Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.
Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.
Президент Украины также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа.
Американские конгрессмены поздравили с ожидаемым вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Глава государства выразил солидарность с американским народом в связи с негативными последствиями урагана "Харви", который обрушился на штат Техас.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, оружие, конгресс, Порошенко
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