Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу

31.08.2017 18:10

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів надати гуманітарну допомогу Грузії. Про це йдеться в указі Президента №255 від 30 серпня, передають Українські Новини.

"З метою сприяння в подоланні надзвичайної ситуації в Грузії у результаті масштабної пожежі... постановляю надати гуманітарну допомогу Грузії. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити надання гуманітарної допомоги Грузії", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Порошенко доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій скерувати український пожежний літак Ан-32П для надання допомоги в гасінні лісових пожеж у Грузії.

30 серпня літак ДСНС Ан-32П здійснив 2 вильоти для гасіння лісових пожеж в Грузії.

Источник: http://from-ua.com