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Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса
В настоящее время имеет место торг между Россией и США об условиях и сроках вывода российских войск с оккупированных территорий востока Украины.
Такое мнение "Обозревателю" высказал военный аналитик Алексей Арестович.
"Путин начал торговаться за правила ухода с Донбасса и о сроках", - предположил он. "Кремль наверняка поясняет американцам, что уйти до выборов нельзя, потому что это будет редкая электоральная катастрофа – дескать, россияне бросили своих. А на весну 2018 года, на лето – можно подумать. Очевидно, они обсуждают условия этого выхода и активно торгуются", - добавил аналитик.
"Обозреватель" спросил, что США могут потребовать от Кремля в таком торге. "Там широкий спектр взаимодействия. Помощь по Северной Корее, помощь по Сирии. Торговля на газовом рынке Европы", - допустил Арестович.
"Будут ли приняты эти условия?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Какова генеральная цель Штатов? Они не станут валить Россию. Их цель – поставить Россию на более цивилизованные рельсы, заставить играть хотя бы по сколько-нибудь принятым в международном сообществе правилам. Россия – это ресурс. Помирившись с Путиным, его можно кидать на тех же террористов в Сирии и решать прочие вопросы. Какую-то кость за это Путину, конечно, кинут. Но это точно не будут территориальные уступки, потому что все уже поняли, к чему это приводит", - ответил аналитик.
"Мы можем ожидать, что российские войска покинут Украину после марта 2018 года?" - спросил "Обозреватель". "Нет, мы не можем этого ожидать. В этом вопросе еще слишком много неизвестных. Они торгуются, в полублеф-полувсерьез. Дескать, давайте поговорим, а если получится, тогда все будет серьезно", - пояснил аналитик.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Россия, Донбасс, Путин, война
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