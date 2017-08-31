Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи

31.08.2017 20:55

Першим кроком після прийняття законопроекту про пенсійну реформу в другому читанні стане проведення осучаснення пенсій для всіх без винятку пенсіонерів

Про це повідомив Міністерство соціальної політики України.

“Осучаснення пенсій, тобто приведення їх розміру у відповідність до сучасних показниками середньої зарплати за останні три роки, заплановано пенсійною реформою з 1 жовтня. Це призведе до істотного збільшення виплат тим громадянам, яким пенсії не перераховувалися вже багато років, що призвело до величезного розриву в розмірах пенсійних виплат “, – процитувала прес-служба міністра соціальної політики Андрія Реву.

Він також пояснив різницю між осучасненням і індексацією пенсійних виплат. Так, за словами міністра, індексація – це збільшення розміру пенсії на коефіцієнт зростання інфляції, що дозволяє збільшити виплати не більше зазначеного показника.

При цьому осучаснення пенсій передбачає збільшення розміру пенсійних виплат з урахуванням двох показників – зростання індексу інфляції та збільшення розміру середньої заробітної плати по країні, що дозволить уряду збільшувати пенсії понад рівень інфляції. Згідно з повідомленням, зростання зарплат створює відповідний ресурс для збільшення розмірів пенсійних виплат, а значить таке збільшення пенсій повністю забезпечує умови стабільності Пенсійного фонду.

“Осучаснення пенсій це одна з основних складових пенсійної реформи, адже для впровадження цього механізму потрібно вносити комплексні зміни в чинне законодавство, що неможливо зробити поза рамками системної реформи. Таким чином, пенсійною реформою буде скасована існуюча норма закону, яка призводить перерахунок пенсій в пряму залежність від наявності фінансових ресурсів, а, з огляду на дефіцит Пенсійного фонду, блокує можливість збільшення розміру пенсійних виплат “, – сказав Рева.

Нагадаємо, політолог Євген Магда заявив, що насправді і пенсійну, і медичну реформи потрібно було проводити в кінці дев’яностих – на початку двотисячних років, коли було економічне зростання, тоді б суспільство цього не помітило.

Раніше засновник політичної партії «ОСНОВА» Сергій Тарута заявив, що робота цієї Верховної Ради неефективна і не здатна змінювати життя конкретної людини.

Також стало відомо, на пенсії яких українців не діє пенсійна реформа.

Джерело: Politeka



