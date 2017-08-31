Последние новости раздела
- Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации22:18
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли19:38
- Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень19:00
- Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах18:25
Влад Яма поделился подробностями личной жизни
31.08.2017 07:58
Пара знакома уже десять лет.
Судья нового сезона «Танці з зірками» нечасто балует поклонников фотографиями со своей половинкой – женой Лилианой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Домашний Очаг.
Однако недавно Влад наконец-то опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное совместное фото с любимой, в подписи к которому рассказал, когда они познакомились, и публично признался Лилиане в чувствах: «Мы познакомились 9-го августа.... ровно 10(!) лет назад... Тогда я хотел, чтобы это было надолго, сейчас – чтобы навсегда... Вместе прошли через многое и стали только сильнее... Спасибо Тебе за Счастье!».
Напомним: Влад и Лилиана тайно поженились в прошлом году. Супруги воспитывают годовалого сына Леона.
Теги: Донбасс, жена, Влад Яма, личная жизнь
Читайте также:
- Сенсационное разоблачение: американский президент изменял жене с актрисой (ВИДЕО)
- «Спецоперация «Очеретный»: Путин откупился от экс-жены, — Слава Рабинович
- Жена скандального политика Маркова находится в реанимации после четвёртых родов
- Слухи о побеге Захарченко будоражат соцсети
- Марина Порошенко устроила сбор денег в день рождения супруга (ВИДЕО)
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ15:58
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета22:41
- Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации22:18
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу21:57
- Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят21:36
- Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины21:15
- Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи20:55
- У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»20:38
- Що буде з українською економікою до кінця 2017 року20:20
- Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов20:05
- НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ19:48
- Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета22:41
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- Як доглядати за темним волоссям?16:05
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины