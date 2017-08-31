Запад поддержит "План Маршала" для Украины – спикер сейма Литвы

31.08.2017 17:36

Сегодня, по словам Виктораса Пранцкетиса, на повестке дня стоит экономический успех Украины

Запад поддержит "План Маршала" для Украины. Об этом в Киеве заявил спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, передает пресс-служба Кабмина.

"Но сегодня на повестке дня еще и экономический успех Украины. Именно поэтому и родились идея Плана Маршалла, которую мы озвучили и определили в Европе и США", – сказал Викторас Пранцкетис.

Он сообщил, что идея находит поддержку как на политическом уровне, так и на уровне финансирования.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что "План Маршалла" для Украины сегодня находит все больше союзников как в Европе, так и в Америке.

Источник: http://www.segodnya.ua