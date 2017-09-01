Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну

01.09.2017 22:11

Експерт інформаційного центру «Міжмор’я» Юрій Міндюк пояснив, чому Україні не слід боятися антиукраїнських сил в Західній Європі

Про це Юрій Міндюк розповів в інтерв’ю Politeka.

«Ми побачили, що Франція та Німеччина, представлені такими керівниками, як Еммануель Макрон і Ангела Меркель, сьогодні є проукраїнськими силами. Проросійські, антиукраїнські сили в цих країнах зазнали поразки», – заявив він.

Також експерт зазначив, що найближчі вибори в Німеччині продемонструють наскільки слабка проросійська сила в цій країні.

«Ми думаємо, що й надалі зберігатиметься певний позитивний політичний баланс для України. Будуть, зрозуміло, певні ексцеси. Але не думаю, що це серйозно впливатиме на відносини з цими країнами. Тобто вони й надалі будуть нашими партнерами», – додав експерт.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію і Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

Повний текст інтерв’ю з Юрієм Мандюком читайте тут.

Джерело: Politeka