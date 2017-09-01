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Если Путин начнет новую войну против Украины
Новое вторжение России в Украину уничтожит режим Путина. Об этом в комментарии изданию Апостроф сообщил Слава Рабинович, российский финансист и блогер.
«Практически на сто процентов уверен, что Кремль шантажирует и запугивает те страны, против которых направлены угрозы, но не собирается нападать в формате учений, плавно переходящих в войну, будь то "Запад-2017" или какие-то другие. Просто потому, что, какими бы ни были отморозками Путин и его ОПГ, мне тяжело представить, что они хотят быстрого конца их режима, который существует для единственной цели – бесконечного, как они сейчас думают, самообогащения. Этот режим так или иначе обречен. Но они ведь так не думают, считая, что им, их детям, внукам и так далее будет достаточно "оккупированной" ими огромной территории (России, - "Апостроф"), которую можно грабить. Сценарий, который подразумевает нападение на соседние страны в формате продолжения учений "Запад-2017", абсолютно точно будет очень быстрым концом этого режима», - отмечает эксперт.
«Я думаю, что они это знают. Примерно так же, как Ким Чен Ын знает, что любой запуск ядерной ракеты будет означать моментальный конец режима Северной Кореи», - добавляет Рабинович.
По словам собеседника издания, многие могут возразить, что та же логика могла действовать в 2014 году, когда Россия напала на Украину.
«Конечно, оглядываясь назад, легче судить, чем если смотришь вперед. В тех обстоятельствах режим рухнуть не должен был моментально. Но это не означает, что он не обречен рухнуть гораздо быстрее, чем продержался бы при ином сценарии. Я думаю, что конец режима был намного приближен 2014 годом. А вот с нападением на страны Балтии, членов НАТО, – здесь не будет никаких сомнений – он "закончится" почти моментально. Я думаю, НАТО было протестировано в 2014 году на стойкость Альянса. И во многом Путин способствовал образованию из народа Украины, что называется, украинской нации. Эти исторические силы никоим образом не могут быть отменены», - говорит финансист.
«Я хотел бы надеяться, что за три года Украина смогла создать боеспособную армию, правильно распорядиться помощью НАТО и западных стран, которая была оказана в том числе в военной сфере, и что Украина сможет дать достойный отпор любым "зеленым человечкам", появившимся на ее территории. Иначе грош цена Украине и ее руководству. Надеюсь, мои слова никого не оскорбят и со мной согласится большинство украинцев, в том числе в руководстве страны», - добавляет эксперт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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