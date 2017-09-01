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Известный украинский музыкант стал героем проекта «Холостяк»
Рожден Ануси будет искать свою любовь.
Телеканал СТБ приступил к работе над восьмым сезоном романтического реалити "Холостяк". В проекте искать свою вторую половинку будет музыкант Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Несмотря на то, что в каждой песне Рожден поет о своих переживаниях, на самом деле никто не знает, что именно происходит в его душе. Он абсолютно не похож ни на одного из предыдущих наших героев: он нестандартно мыслит, воспринимает реальность и принимает решения, отталкиваясь сугубо от внутренних ощущений. Он редко говорит о своей личной жизни, поэтому, думаю, участвовать в нашем проекте ему будет ох как непросто — придется не только делиться личным, но и прожить три месяца на глазах миллионов зрителей, — приоткрывает секреты Анна Калина. — Тем не менее, мы давно хотели такого Холостяка – звезду, публичную личность, поклонники которого уверены, что хорошо его знают, благодаря сценическому образу. Но это далеко не так… Им будет за чем наблюдать и над чем подумать в новом сезоне шоу".
Новый Холостяк не скрывает, что ежедневно ощущает повышенный интерес со стороны девушек, но найти свою единственную ему очень сложно. Во многом благодаря тому, что музыка не просто занимает большую часть его жизни – она и есть его жизнь.
"С каждым новым концертом я отдаю все свои эмоции, переживаю заново свои тексты, пытаясь передать людям, смысл того, о чем пою. И после концерта я чувствую себя безумно раздавленным. Это такое чувство, будто из тебя высосали какую-то часть, и ее нечем компенсировать. В такие моменты хочется, чтобы рядом был тот человек, который может тебя понять. Но, к сожалению, найти такого человека невероятно сложно. Потому что невозможно объяснить другому, каково это — быть артистом. Ты можешь объяснить, что такое звездная жизнь; ты можешь объяснить, что такое успех; ты даже можешь объяснить, что такое, когда ты отдаешь эмоции и опустошен. Но очень сложно передать другому человеку, что твоя работа не заканчивается в момент возвращения домой; когда ты переступаешь порог квартиры, тебе пусто так, словно ты еще на работе. Для артиста, который искренне относится к тому, что он делает, важно найти правильных людей, которые смогут порой словом, порой действием, а порой просто взглядом дать понять, что ты в своей борьбе не один. Надеюсь, среди девушек, которых я встречу в проекте, окажется именно такой человек", — объясняет Холостяк свое решение участвовать в реалити.
Теги: Донбасс, музыкант, холостяк, шоу "Холостяк"
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