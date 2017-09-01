Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

01.09.2017 19:35

Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев. Переходный период может стать проблемой, передает Польское радио.

С 1 сентября начинается процедура прекращения действующих правил регистрации заявлений о намерении поручить работу работнику из-за восточной границы Польши. Ранее получить такую декларацию было очень легко. Сообщается, что новые правила будут означать увеличение формальных требований, как в случае с предоставлением разрешения на работу.

Поэтому польским предпринимателям, которые в 2018 году планируют трудоустроить граждан стран, лежащих к востоку от Польши, стоит оформить такие заявления с предупреждением в этом году. Благодаря этому они могут избежать многих проблем, в частности потому, что чиновники только осваивают новые процедуры.

Источник: http://from-ua.com