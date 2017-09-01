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Порошенко наказав внести Росію до переліку країн міграційного ризику
Глава української держави Петро Порошенко підписав указ, яким запроваджується введення для громадян іноземних держав біометричного контролю під час в’їзду та виїзду, інформує replyua.net. Крім того, указом передбачається внесення до переліку держав міграційного ризику Російську Федерацію. У відповідності до підписаного Порошенком документу, вирішити це питання повинні у Кабінеті міністрів України.
«Уряд також отримав доручення вжити заходів для вдосконалення законодавства щодо порядку реєстрації місця проживання / перебування на території України громадян іноземних держав, зокрема російських громадян та осіб, які не мають громадянства, що походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав», - наголошується в документі.
Також сьогодні Петро Порошенко пояснив, яким чином буде працювати біометричний контроль на кордоні. «Перший етап – у людини є право н попереднє повідомлення про план приїхати до України, другий етап - сама фіксація біометричного паспорта на кордоні чи біометричних даних, третій етап - фіксація людини в місці, де вона хоче перебувати», - зазначив президент.
Теги: политика, Россия, Донбасс, миграция, Порошенко
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