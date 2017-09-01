Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Свершилось: вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

01.09.2017 09:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Свершилось: вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Соглашение об ассоциации Европейского Союза с Украиной в полном объеме вступило в силу 1 сентября 2017 года.

В ЕС называли дату начала полноценного действия соглашения еще 25 июля, пишет ЗН.

"Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с одной стороны и Украиной с другой, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 и 27 июня 2014 года, вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения", – сказано в сообщении, опубликованном Официальном журнале Евросоюза.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинских граждан с вступлением Соглашения в силу.

"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - написал глава правительства на своей странице в Facebook в ночь на 1 сентября.

Гройсман напомнил, что экономическая часть Соглашения – о зоне свободной торговли – действует уже полтора года.

"За это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $ 9,4 млрд.", - уточнил премьер-министр.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Соглашение об ассоциации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх