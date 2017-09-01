Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В США назвали главного противника поставок в Украину летального оружия

01.09.2017 18:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США назвали главного противника поставок в Украину летального оружия

Бывший посол США в России раскрыл карты

Майкл Макфол, бывший посол США в России, заявил о том, что главным противником в предоставлении Украине летального оружия является Дональд Трамп.

В интервью Обозревателю дипломат заявил, что не знает, насколько повлияет на такое решение скандал с украинскими двигателями, которые якобы поставлялись в Северную Корею, однако считает, что Вашингтон серьезно продвинулся в вопросе, касающемся летального вооружения. «Очевидно, что есть голоса в поддержку поставок оборонительного оружия в Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи. И как раз он отвечает за принятие данного решения. Это президент США», - подчеркнул Макфол.

По его словам, политика США в отношении Украины и России обязательно будет учитываться, и он сильно сомневается в том, что это решение будет принято. Дипломат отмечает, что в случае предоставления оружия отношения между РФ и США станут более натянутыми, и у таких последствий в Вашингтоне очень много противников.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх