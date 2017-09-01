В США назвали главного противника поставок в Украину летального оружия

01.09.2017 18:01

Бывший посол США в России раскрыл карты

Майкл Макфол, бывший посол США в России, заявил о том, что главным противником в предоставлении Украине летального оружия является Дональд Трамп.

В интервью Обозревателю дипломат заявил, что не знает, насколько повлияет на такое решение скандал с украинскими двигателями, которые якобы поставлялись в Северную Корею, однако считает, что Вашингтон серьезно продвинулся в вопросе, касающемся летального вооружения. «Очевидно, что есть голоса в поддержку поставок оборонительного оружия в Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи. И как раз он отвечает за принятие данного решения. Это президент США», - подчеркнул Макфол.

По его словам, политика США в отношении Украины и России обязательно будет учитываться, и он сильно сомневается в том, что это решение будет принято. Дипломат отмечает, что в случае предоставления оружия отношения между РФ и США станут более натянутыми, и у таких последствий в Вашингтоне очень много противников.

Источник: http://from-ua.com