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В Украине осенью ожидают три миссии МВФ
Миссии будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018 и реформ в стране
В сентябре-октябре в Украину прибудет три миссии Международного валютного фонда (МВФ), передает Finclub. Об этом сообщил FinClub собеседник, осведомленный о визитах Международного валютного фонда.
Как сообщается, речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и т.д.
Первая миссия начнется уже в понедельник 4 сентября, еще одна планировалась на 14 сентября. Эта миссия может начаться 12 сентября.
Несмотря на публичные заверения Национального банка Украины (НБУ) и Минфина о том, что Украина до конца года планирует получать транши МВФ, некоторые представители НБУ настроены не так оптимистично.
"У нас нет понимания, будет ли транш в этом году. При этом миссия будет, когда в НБУ нет нового председателя, и сейчас могут на время отстранить министра финансов", – заявил источник в НБУ, передает издание.
Речь идет о том, что в сентябре парламент должен получить представление президента на увольнение главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая с 11 мая находится в отпуске, а также рассмотреть представление на назначение нового главы НБУ.
При этом "отстранение" министра финансов может произойти в случае успешного расследования уголовного производства, пишет издание.
"Сейчас по Данилюку начнутся активные действия и на следующей неделе его могут отстранить на время следствия, чтобы убрать ведомство из-под удара Луценко (Юрий Луценко, генеральный прокурор – FinClub)", – сказал собеседник издания в Минфине.
Напомним, первая после четырехлетнего перерыва пиковая нагрузка по выплате внешнего долга Украиной придется на 2019 год, когда стране предстоит погасить внешний долг примерно на 4,6 млрд долларов.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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