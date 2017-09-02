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Министр: Все больше украинцев работают в Польше легально
В Польше растет количество украинских работников, за которых работодатели платят страховые взносы в учреждение социального страхования (ZUS). Об этом сообщает "Польское радио", передает Европейская правда.
"Это показывает, что все чаще украинцы работают в Польше легально", - отметила министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская.
В конце июня ZUS получил взносы за более 270 тысяч работников из Украины. Больше всего застрахованных граждан Украины в Варшаве - примерно 50 тысяч, на втором месте Вроцлав – 21 тысяча.
Для сравнения, в конце прошлого года в ZUS было зарегистрировано более 194 тысяч украинцев.
"Мы очень довольны увеличением числа застрахованных работников с Востока, чаще всего украинцев. Это показывает, что все чаще они выполняют легальную работу, что такие работники имеют гарантии страхования от возможных болезней и других подобных ситуаций", - отметила Рафальская.
Это гарантирует соглашение, подписанное между странами 1 января 2014 года.
Условием получения права на пенсию по польской системе является достижение пенсионного возраста (с 1 октября – 60 лет для женщин и 65 для мужчин) и зарегистрированные страховые взносы на счете в ZUS (независимо от их суммы).
Соглашение позволяет также суммировать периоды страхования для человека, который работал как в Польше, так и в Украине.
Теги: Донбасс, Польша, работа, украинцы
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