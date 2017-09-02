Министр: Все больше украинцев работают в Польше легально

02.09.2017 09:42

В Польше растет количество украинских работников, за которых работодатели платят страховые взносы в учреждение социального страхования (ZUS). Об этом сообщает "Польское радио", передает Европейская правда.

"Это показывает, что все чаще украинцы работают в Польше легально", - отметила министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская.

В конце июня ZUS получил взносы за более 270 тысяч работников из Украины. Больше всего застрахованных граждан Украины в Варшаве - примерно 50 тысяч, на втором месте Вроцлав – 21 тысяча.

Для сравнения, в конце прошлого года в ZUS было зарегистрировано более 194 тысяч украинцев.

"Мы очень довольны увеличением числа застрахованных работников с Востока, чаще всего украинцев. Это показывает, что все чаще они выполняют легальную работу, что такие работники имеют гарантии страхования от возможных болезней и других подобных ситуаций", - отметила Рафальская.

Это гарантирует соглашение, подписанное между странами 1 января 2014 года.

Условием получения права на пенсию по польской системе является достижение пенсионного возраста (с 1 октября – 60 лет для женщин и 65 для мужчин) и зарегистрированные страховые взносы на счете в ZUS (независимо от их суммы).

Соглашение позволяет также суммировать периоды страхования для человека, который работал как в Польше, так и в Украине.