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"Понятия "Крымнаш" и "крахнаш" станут синонимами", - Волкер прекрасно знает, что Путин затеял войну на Донбассе, чтобы в мире смирились с аннексией Крыма, - Портников
Популярный политолог Виталий Портников прокомментировал слова специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера относительно "заморозки" ситуации вокруг аннексии Крыма.
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вопрос о "заморозке" ситуации вокруг аннексии Крыма не стоит на повестке дня и не следует увязывать решение проблемы Донбасса с проблемой Крыма. Проще говоря, американский дипломат ответил тем западным политикам, которые до сих пор думают об "обмене" Донбасса на Крым.
Этот "обмен" – такая же утопия, как и мнение о том, что сама война на Донбассе была затеяна, чтобы отвлечь внимание от аннексии Крыма. Нет, и Крым, и Донбасс – это звенья одной цепи – спецоперации по покушению на украинский суверенитет. Совершенно не случайно в "крымской речи" Владимира Путина четко говорилось о "Новороссии", якобы подаренной большевиками Украине. Проще говоря, восточным областям Украины "присваивался" тот же исторический статус, что и Крыму – ведь о полуострове тоже говорили как о "подарке" Хрущева. И тогда какая разница, в какой период большевики отрезали от России ее "исконные" земли. Задача Кремля – восстановление "исторической справедливости", "собирание русских земель".
У Путина не получилось только благодаря героическому сопротивлению украинского народа и экономическому давлению Запада. Если бы не это сопротивление, если бы не экономические проблемы России – вполне возможно, что Москва бы аннексировала оккупированный восток Украины точно так же, как и Крым. Ведь пресловутые "референдумы" о присоединении к соседней стране на оккупированных территориях проводили совсем не случайно – ситуация развивалась по крымскому сценарию, а потом захлебнулась.
Да, Путину удалось захватить часть Донбасса – но изначально речь шла о куда более серьезной политической программе. О востоке, о "Новороссии". И только после путинского поражения стали рождаться мифы о том, что на самом деле российского правителя интересует лишь полуостров, на который можно "обменять" другие участки украинской земли. И что Путин затеял войну на Донбассе, чтобы в мире смирились с захватом Крыма. Чтобы получить Крым окончательно и бесповоротно.
Но Кремль аннексировал Крым и попытался захватить украинский восток с одной-единственной целью – целью уничтожения Украины. Именно поэтому искусственное вычленение ситуации вокруг Крыма является грубой политической ошибкой.
Не только у Украины, но и у международного сообщества в целом есть две важные задачи: прекращение войны на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины, то есть возвращение к принципам международного права. И в этом смысле Крым ничем не отличается от Донбасса. С точки зрения международного права и украинского законодательства, Крым – неотъемлемая часть территории Украины. То, что Россия вписала чужую территорию в свою Конституцию – это проблема России. И эту проблему нужно решить самой России. Но все остальное – это проблема мира, который Россию окружает.
Ни у российского руководства, ни у граждан России, ни у жителей временно оккупированных территорий не должно быть иллюзий относительно стабильности российского присутствия на Донбассе и в Крыму. Рано или поздно россияне уйдут. Отсутствие иллюзий позволит сделать правильный выбор всем. И руководству России, которое поймет, что нельзя оставаться на месте преступления до бесконечности. И гражданам России, для которых понятия "Крымнаш" и "крахнаш" скоро станут синонимами. И жителям оккупированных территорий, которым не стоит делать ставку на Москву, а жить, как, собственно, и живут в нестабильной ситуации в ожидании освобождения или возвращения враждебной страны, это уж зависит от политических предпочтений. Тут важна даже не оценка, тут важно понимание будущего.
А западные политики, которые говорят о заморозке, как раз иллюзии и создают и тем самым множат войны и несчастья. Именно поэтому так важна четкая позиция американского спецпредставителя.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Крым, война
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